João Marques já não é o treinador da equipa de futebol feminino do Sporting de Braga, revelou esta segunda-feira o clube minhoto. O clube minhoto informou que o técnico colocou o lugar à disposição na sequência do último jogo do campeonato, em que perdeu com o Sporting, em casa (2-1), no sábado."O Sporting de Braga agradece a João Marques o extremo profissionalismo, empenho e dedicação com que serviu este projeto desde a primeira hora, ciente de que estão lançadas as bases para que o futebol feminino cresça neste clube", pode ler-se na curta nota colocada no sítio do clube.Saem ainda os adjuntos José Caseiro, Diogo Barros e Luís Coentrão. João Marques mantém-se como treinador da equipa de futebol de praia do Sporting de Braga, campeã nacional na última época e detentora da Taça europeia de clubes de futebol de praia, sendo que a nova temporada só começa no verão de 2018.

Autor: Lusa