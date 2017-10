Continuar a ler

Do novo clube, João Nogueira salientou a união existente no plantel. "Encontrei vários jogadores contra os quais já tinha jogado, estamos a construir uma equipa forte. O Pedras Salgadas tem um plantel muito unido. Há jogadores jovens com muita qualidade e jogadores experientes, e o segredo do balneário é o misto da irreverência, querer crescer como atletas, com outros que transportam experiência, algum saber. Todos em conjunto, com muita ambição, contribuem para o sucesso da equipa", lembrou."A direção é excelente, sempre pronta para ajudar, não falta com nada. Adeptos apoiam-nos, estão satisfeitos com o meu futebol, gostam do Pedras. Os resultados têm sido positivos, num grupo que recebeu muita gente, há qualidade, só queremos fazer um campeonato tranquilo. É um campeonato muito competitivo, com os jogos a serem de resultado incerto. Temo-nos batido de igual para igual com os nossos adversários, mesmo com equipas teoricamente mais favoritas. Vai ser uma luta, numa prova com seis equipas a descerem divisão", concluiu.