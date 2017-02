Continuar a ler

"Gostaria de enaltecer o grupo e esta equipa. É uma equipa jovem que tem muito potencial e fez uma boa prova na Taça da Liga. Estamos tristes por não conseguir o nosso objetivo, que era surpreender e ganhar o jogo. Queríamos dar uma alegria aos fundanenses que merecem, tal como este grupo de trabalho. Os indicadores são muito positivos e julgo que o futuro será muito risonho", previu.



Derrotado na final da Taça da Liga,, diante do Sporting, João Nuno Ribeiro reconheceu a justiça do triunfo da formação leonina, ainda que aproveite para elogiar os seus pupilos, pese embora o desaire averbado."Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Sporting, é um justo vencedor. Tivemos 12 minutos muito bons, em que dividimos o jogo e tivemos oportunidade de fazer golo. Depois do primeiro golo caímos animicamente e tivemos dificuldade em entrar no jogo. O Sporting foi claramente superior", reconheceu o técnico.

