A derrota caseira diante do Varzim, consumada nos instantes finais, "custou-nos muito, até porque fizemos o suficiente para ganhar, dando o melhor de nós. Agora o que há a fazer é pensar no próximo compromisso, com a mesma atitude, na esperança de sermos mais bem-sucedidos."



O Benfica B "é um adversário de valia e quererá vencer, como nós, o que poderá proporcionar um bom jogo. Esperamos ser bem sucedidos", finaliza o médio.

O Olhanense está numa posição muito delicada, no último lugar e longe da zona de permanência, mas o médio João Oliveira ainda acredita num final feliz. "Sabemos que só um milagre evitará a descida mas por vezes acontecem recuperações épicas no futebol e, enquanto matematicamente as contas estiverem em aberto, continuaremos a lutar", garante.Os rubronegros precisam urgentemente de pontos, com o grupo a procurar sacudir essa pressão. "Se entrarmos em campo sobre brasas tudo fica mais difícil, pois forçosamente faltará discernimento. Importa encarar cada jogo como uma oportunidade para mostrarmos a nossa qualidade, atuando de forma desinibida, o que nos deixará mais perto das vitórias", adianta João Oliveira.

Autor: Armando Alves