Continuar a ler

O secretário de Estado, em resposta a críticas sobre a distância que mantém sobre questões polémicas como, por exemplo, a arbitragem, justificou que as suas intervenções devem ser orientadas por um "discurso sereno e pacificador", dando como exemplo o secretário geral da ONU, António Guterres.



No debate no International Club of Portugal, João Paulo Rebelo abordou ainda o planeamento de financiamento das federações no início de novo ciclo olímpico. "Mais do que o montante, é a previsibilidade do pagamento." O secretário de Estado, em resposta a críticas sobre a distância que mantém sobre questões polémicas como, por exemplo, a arbitragem, justificou que as suas intervenções devem ser orientadas por um "discurso sereno e pacificador", dando como exemplo o secretário geral da ONU, António Guterres.No debate no International Club of Portugal, João Paulo Rebelo abordou ainda o planeamento de financiamento das federações no início de novo ciclo olímpico. "Mais do que o montante, é a previsibilidade do pagamento."

O secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, assumiu-se como "defensor e impulsionador do agravamento do quadro penal" da corrupção desportiva e jogos manipulados. No âmbito da sua intervenção no debate promovido pelo International Club of Portugal, o governante salientou tratar-se de "matéria séria que mexe com muitos interesses que deve ser combatida e desmotivada em nome da integridade do desporto. Por isso, fomos a ponte para o Ministério da Justiça".João Paulo Rebelo esclareceu que a suspensão das apostas no recente Feirense-Rio Ave "nada teve a ver com suspeitas de manipulação de resultados". Por outro lado, adiantou que a questão das apostas em jogos que envolvem menores "está ultrapassada, uma vez que são as federações que indicam quais as competições que podem ser sujeitas ao jogo. Imperou o bom senso", rematou.

Autores: A.M.