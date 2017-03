João Vieira Pinto prometeu esta segunda-feira, horas antes da concentração da Seleção Nacional, com vista ao compromisso do próximo sábado, frente à Hungria, uma equipa com "vontade e dedicação" para tentar atingir a fase final do Campeonato do Mundo de 2018, que terá lugar na Rússia."Não queria muito estar a pronunciar-me em relação ao jogo, porque isso será feito no momento próprio. O que posso dizer é que a vontade e a dedicação serão sempre as mesmas que têm sido. Extraordinárias", assegurou o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recusando a ideia que Portugal, por ser campeão europeu tenha agora uma responsabilidade redobrada na fase de qualificação."Portugal teve sempre grandes responsabilidades nas provas internacionais. A partir do momento em que se veste a camisola de Portugal, a responsabilidade aumenta. Mas, obviamente, ninguém está alheio ao facto de termos sido campeões da Europa e acredito que os nossos adversários olhem, para nós de uma forma diferente", concluiu o dirigente da FPF, instantes antes do início da Gala das Quinas de Ouro, que decorreu no Casino do Estoril.

Autor: João Lopes