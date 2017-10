Continuar a ler

Evangelista referiu-se depois diretamente a Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa e Bruno de Carvalho, dizendo que deviam ser os próprios a pronunciar-se sobre esta matéria.



"É preciso cada um assumir a responsabilidade, não é mandar os subordinados fazerem isso. O presidente do Benfica, do FC Porto e do Sporting, se assumirem claramente e não mandarem dizer aquilo que pensam sobre estas matérias, torna-se mais fácil resolver este problemas. Se se sentarem à mesa e tomarem medidas... Sem apoio dos clubes, as medidas não entram em vigor ou têm consequências", concluiu.

Joaquim Evangelista salientou esta quarta-feira que existe "um clima de saturação e impunidade" no futebol português, o qual tem de acabar."Eu sou responsável no futebol português e assumi essas responsabilidades ao ir à Assembleia da República. Há um ambiente de crispação, todos reconhecem isso. Há um clima de saturação e impunidade. Isto é evidente. Os protagonistas reconhecem esta incapacidade para gerir este problema, este clima que não é respirável", disse o presidente do Sindicato dos Jogadores em declarações à SIC Notícias.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto