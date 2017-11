Com um misto de orgulho e sentimento de responsabilidade. Foi desta forma que Joaquim Evangelista, de 50 anos, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), recebeu a notícia da reeleição como árbitro da Câmara de Resolução de Litígios (DRC) da FIFA.

"Fiquei satisfeito, claro. É importante os portugueses terem um representante no plano internacional. Não só distingue o nosso futebol como me permite obter experiência e conhecimentos que serão úteis para a evolução do futebol português", explicou Joaquim Evangelista a Record.

Em termos práticos, para os adeptos perceberem qual a função do dirigente português neste órgão da FIFA, o que faz um árbitro da DRC? "Este é um órgão jurisdicional, na prática faz o mesmo que fazia a Comissão Arbitral Paritária. A função é gerir os conflitos entre jogadores e clubes, como faz o nosso sindicato em Portugal, mas em termos internacionais e as disputas entre clubes referentes à compensação pela formação", resumiu, pormenorizando: "Quando um processo chega à DRC são nomeados quatro representantes, dois do lado dos clubes e outros dois dos jogadores. Existem apenas 12 árbitros da DRC em todo o Mundo, por aí se pode ver a importância de termos um português neste grupo restrito. Há muitos candidatos e a FIFA, pelos problemas dos últimos anos, é cada vez mais cuidadosa na escolha."

Autor: Miguel Amaro