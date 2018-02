Continuar a ler

Em exclusivo a Record, o avançado não quis deixar passar a oportunidade para emitir um desejo para o final sua carreira. "Os clubes que mais guardo no meu coração ao longo da minha carreira são a Sanjoanense, o Arouca e a Académica. Adoraria se os três clubes fizessem algum jogo ou torneio para a minha despedida. Seria a minha maior alegria!", afirmou.



O clube de São João da Madeira foi onde o dianteiro começou a dar os seus primeiros passos em Portugal. Ao serviço do Arouca foi duas vezes melhor marcador da Segunda Liga e fez parte da equipa que atingiu inédita subida à Primeira Liga, enquanto a Académica é o emblema que mais representou. Ao todo foram cinco temporadas, e é em Coimbra que o brasileiro vive e se prepara para dar um ponto final na carreira futebolística.

Joeano, ponta-de-lança brasileiro, agora com 38 anos, e com muitas épocas de experiência no futebol português, prepara-se para pendurar as botas.Depois de época e meia ao serviço do Pampilhosa, da principal divisão distrital de Aveiro, o avançado vai jogar esta meia temporada ao serviço do Vigor da Mocidade, da 1.ª divisão distrital de Coimbra.