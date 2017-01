Bastaram dez jogos pelo Belenenses para convencer José Mourinho a ‘resgatar’ Joel Pereira a meio do contrato de empréstimo celebrado com o Man. United no início da época. O guarda-redes, de 20 anos, regressa nos próximos dias a Inglaterra, mas ainda será opção para Quim Machado no embate de hoje, com o Feirense, a contar para a Taça CTT, uma vez que só há Ventura disponível para a posição.

Nos quatro meses que passou em Portugal, Joel rubricou exibições de nível em jogos de maior exposição, como as receções a Benfica, FC Porto e Sporting. Volta a Manchester com o estatuto de terceiro guarda-redes do Man. United, atrás do espanhol De Gea e do argentino Sergio Romero. Este é um ‘déjà vu’ no Restelo, já que, em agosto, o Atlético Madrid também resgatou André Moreira.

Continuar a ler

‘Sondagens’ decisivas Para este regresso foram decisivas as sondagens de que Joel Pereira foi alvo nas últimas semanas. O facto de ter agarrado o lugar de titular na baliza dos azuis e de ter sido um dos destaques da equipa levaram vários clubes a perguntar em que condições poderiam garantir o jovem guardião, que tem contrato válido com o United até junho de 2018, ou seja, por mais ano e meio.

Autor: Bruno Fernandes