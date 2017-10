"Houve falta de respeito à minha equipa, com o público a gritar ‘olés’. Gostava que o fizessem a jogar contra o Sporting, porque contra eles os jogadores do Benfica têm sido meninos." A declaração foi de Ricardo Canavarro, no ‘flash’ da TVI24, afirmações que reiterou depois a Record na conferência de imprensa. O técnico do Futsal Azeméis apelidou mesmo de "injusto" o que foi feito à sua equipa, declarações que não mereceram "qualquer comentário" por parte de Joel Rocha. "Era o que me faltava comentar palavras dos treinadores adversários. Esses comentários ficam com quem os faz. Foi uma vitória justa do Benfica", afirmou o treinadorQuanto ao jogo, o Benfica entrou a ganhar. Logo no primeiro minuto, Fábio Cecílio fez o primeiro, perante entrada apática do Futsal Azeméis. É certo que os encarnados tiveram várias oportunidades para aumentar o resultado, mas foram os forasteiros que chegaram ao golo do empate, por intermédio de Israel Alves. Resposta imediata do Benfica, com Raul Campos a devolver a vantagem. Cristiano Marques entrou e defendeu um livre de 10 metros, com o Benfica a ir para o intervalo com vantagem mínima. A 2ª parte voltou a ter uma entrada forte dos da casa, "retirando dividendos do que tinha feito na 1ª" e o domínio terminou em goleada.