Joel Silva e Vítor Alves assinaram contrato por época e meia com o Santa Clara fecham as contratações dos açorianos no mercado de inverno, revelou à agência Lusa fonte da direção do clube esta segunda-feira.O avançado Joel Silva, de 26 anos, representava o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, enquanto o defesa Vítor Alves, de 31 anos, que já alinhou no clube de Ponta Delgada, iniciou a época no Pedras Salgadas, também do terceiro escalão.Joel Silva, que esta época fez 17 jogos e marcou 10 golos pelo Vilaverdense, já jogou na 2.ª liga, ao serviço de Freamunde, Tondela e Desportivo das Aves. Já Vítor Alves, que começou a carreira no FC Porto B e passou por U. Madeira, Beira-Mar, Chaves, Naval, Freamunde, Tondela, Desp. Aves, esteve em 2009/10 e 2010/11 na equipa açoriana.

Autor: Lusa