A mesma fonte referiu ter informações de que o jogador cabo-verdiano está a recuperar bem.



Djerman sofreu, no dia 07 deste mês, uma paragem cardíaca no centro de saúde de Viana do Alentejo, no distrito de Évora, para onde tinha sido levado após sentir uma indisposição no treino da equipa, tendo sido transportado para o HESE.



Além do Sporting de Viana, o médio Djerman já alinhou no Juventude de Évora e no Atlético de Reguengos, entre outras equipas portuguesas.



O futebolista Djerman Évora, do Sporting de Viana do Alentejo, saiu dos cuidados intensivos do hospital de Évora, onde estava internado após uma paragem cardíaca, estando a sua recuperação a correr bem, disse esta segunda-feira fonte do clube.A mesma fonte indicou à agência Lusa que o atleta de 29 anos foi transferido, durante o último fim de semana, da unidade de cuidados intensivos para a enfermaria do serviço de cardiologia do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Autor: Lusa