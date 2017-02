Continuar a ler

"Se calhar é decisivo para o Braga, mas para o Sporting não é certamente decisivo. É muito importante, porque acho que a equipa que sair na frente sai claramente em vantagem. Todos os nossos jogos são finais e as finais jogam-se para ganhar. O espírito é o mesmo", disse o treinador Nuno Cristóvão aos jornalistas antes da sessão de trabalho em Alvalade.Apesar de ser um jogo num palco diferente daquele a que as suas jogadoras estão habituadas, o técnico leonino disse que o sentimento dominante é de tranquilidade, embora tenha admitido a existência de alguma ansiedade."Naturalmente estão muito ansiosas, que é o normal. Jogar neste campo não é fácil e não vai ser fácil para nós e nem para o Braga. Mas quero acreditar que a moldura humana que vai estar aqui no sábado vai ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos", frisou, acrescentando: "Estamos num bom momento."Ao sentar-se no lugar habitualmente ocupado por Jorge Jesus nos jogos da equipa principal, Nuno Cristóvão foi questionado se gostava de contar também com a companhia de Bruno de Carvalho no banco de suplentes. O técnico confessou não esperar essa posição do líder leonino, mas fez questão de enaltecer o apoio recebido."Penso que vai estar na bancada a assistir ao jogo, mas vai ter de sair rapidamente, porque vai estar pouco tempo depois no Estoril a acompanhar a equipa profissional. Mas devo dizer que eu e a equipa temos sentido um enorme apoio do presidente. Tenho a certeza que, na bancada ou no banco, ele vai estar com a equipa", explicou.No entanto, a guarda-redes Patrícia Morais admitiu que ter a presença do presidente do Sporting no banco poderia ser um 'trunfo' para a equipa conseguir atingir a vitória: "Gostávamos obviamente de contar com Bruno de Carvalho. Por acaso falámos nisso no treino de ontem, pensamos que ele possa estar presente no banco de suplentes. Seria bom para nós."As balizas habitualmente protegidas por Rui Patrício terão agora Patrícia Morais nessa função pela primeira vez, mas a internacional portuguesa disse que ainda não pediu conselhos ao campeão europeu. "Gostava de falar com o Rui Patrício, mas ainda não tive essa oportunidade. Obviamente que queremos estar no lugar dos nossos ídolos", afirmou."Jogar aqui é um sentimento muito especial, um orgulho imenso. Qualquer jogador gostava de pisar este relvado. Vamos ter essa oportunidade e vamos tentar aproveitar ao máximo", sublinhou ainda Patrícia Morais sobre a experiência inédita de atuar no Estádio José Alvalade.O sentimento foi partilhado por Solange Carvalhas, a melhor marcadora do campeonato nacional. "É o reconhecimento do nosso trabalho, que conquistámos com as nossas exibições e as nossas vitórias. Estamos muito contentes por o Sporting nos proporcionar esta oportunidade e com certeza vamos dar o nosso melhor", referiu.Além da vitória, a jogadora portuguesa manifestou esperança de ver batido o recorde de 3.415 espetadores numa partida de futebol feminino em Portugal: "Espero que tenhamos uma casa cheia, dentro do possível, que muita gente venha assistir e apoiar, o que ainda não é muito normal no futebol feminino em Portugal. É um grande estádio e espero que corra bem."Sporting e Braga encontram-se no próximo sábado no Estádio José Alvalade, às 14h45, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional.