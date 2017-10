Continuar a ler

Tal como prometido, o Tondela procedeu esta terça-feira à entrega dos bens (alimentares e não só) destinados às vítimas dos recentes incêndios, que fustigaram bastante o concelho tondelense. Para além disto, o clube também depositou 16.100 euros na conta ‘Reabilitar Tondela’.Os bens foram recolhidos à porta do Estádio João Cardoso aquando do encontro entre o Tondela e o Belenenses, no passado domingo, e o clube beirão fez-se representar no momento da entrega por alguns elementos do staff e ainda três jogadores: Hélder Tavares, Heliardo e Ruca. Os produtos foram entregues num centro logístico especialmente montado para prestar apoio às pessoas que foram afetadas pelos fogos da semana passada.

Autor: André Gonçalves