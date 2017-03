Continuar a ler

Entre os convocados está Velázquez, central que treinou condicionado durante a semana e que, por isso, deve começar a partida no banco de suplentes.O Arouca, 12.º classificado, com 27 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 59 pontos, menos um que o líder Benfica, no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.Bracali e Rui Sacramento;Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal, Nelsinho, Velázquez e Vítor Costa;André Santos, Crivellaro, Nuno Valente, Artur, Gilson;Kuca, Mateus, Sancidino, Tomané e Walter González.