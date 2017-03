Há muito que os adeptos do Boavista se habituaram à aposta da SAD na contratação de jovens com enorme potencial. Afonso Figueiredo, Bukia, Douglas Abner, Rivaldinho e Wei Shihao foram alguns desses exemplos. O último chama-se Rochinha. Aos 21 anos, o médio voltou ao Bessa em janeiro, assinou por temporada e meia, mas entretanto já renovou por mais um ano. Até este momento, Miguel Leal apenas lhe deu 25 minutos, divididos por três partidas, mas é durante a semana que o treinador está a unir esforços para tentar moldar o craque.

Formado no FC Porto ao lado de Rúben Neves, Rochinha passou pelo Bessa em 2011, mas rapidamente foi contratado pelo Benfica. Nos sub-19, marcou cinco golos na fase de grupos da Champions da categoria e Luís Filipe Vieira ofereceu-lhe um contrato até 2018, no mesmo dia em que assinou com Bernardo Silva. Ambos ficaram com um cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Continuar a ler

Três anos depois, e após rodagens pouco felizes por Bolton e Standard Liège, o médio criativo tenta relançar a carreira no Boavista. "Qualquer jogador quer jogar o máximo de tempo possível, mas estou tranquilo e à espera da minha oportunidade, para quando ela chegar agarrá-la", referiu Rochinha, antes de olhar para a prestação coletiva. "A tranquilidade na classificação pode conferir mais confiança à equipa. A nossa meta são os 35 pontos. Há uma probabilidade elevada de superarmos essa fasquia. Depois falaremos sobre novos horizontes", finalizou.

Autores: Ricardo Vasconcelos e Pedro Malacó