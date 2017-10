Os bilhetes para o jogo entre Portugal e a Arábia Saudita, em Viseu, de preparação para o Mundial2018, na Rússia, já se encontram esgotados, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu site oficial.A FPF decidiu realizar os jogos com as seleções da Arábia Saudita e dos Estados Unidos nos dias 10 e 14 de novembro, respetivamente, nos distritos de Viseu e de Leiria, por estes terem sido os mais devastados pelos incêndios dos últimos meses.Numa iniciativa da FPF apoiada pela Missão Continente, a receita líquida gerada pela venda dos bilhetes será utilizada no auxílio à reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos vários concelhos afetados pelo fogo.

Autor: Lusa