O Tondela defronta no próximo domingo o Belenenses, em partida da 20.ª jornada da 1.ª liga, agendada para as 20H15. De fora do teste ficaram Bruno Monteiro, que está a recuperar de uma entorse no joelho direito, e Wagner, que sofreu uma rutura muscular no adutor direito.O Tondela defronta no próximo domingo o Belenenses, em partida da 20.ª jornada da 1.ª liga, agendada para as 20H15.

O Tondela empatou hoje com o Gafanha, do Campeonato Portugal Prio, num jogo-treino de 90 minutos, em que não se registou qualquer golo.A partida de preparação decorreu à porta fechada, no Estádio João Cardoso, em Tondela, e serviu para o treinador dos beirões, Pepa, dar minutos aos menos utilizados no campeonato da 1.ª liga e avaliar os mais recentes reforços do mercado de inverno.

Autor: Lusa