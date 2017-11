Continuar a ler

A partida com o Benfica e Castelo Branco está agendada para dia 15, às 10h30, enquanto o jogo com o Águeda está marcado para dia 18, às 11 horas.



Os dois encontros servem para o técnico testar alguns processos e dar tempo de jogo a alguns elementos do plantel.



"Quero dar um equilíbrio de minutos entre jogadores que não têm sido utilizados e outros que têm sido utilizados, para equilibrar os tempos de jogo", frisou hoje o técnico à agência Lusa.



O Sporting da Covilhã está há sete jogos sem perder, na melhor série de resultados desta temporada, e encontra-se no 13.º posto da 2.ª Liga, com 17 pontos. A partida com o Benfica e Castelo Branco está agendada para dia 15, às 10h30, enquanto o jogo com o Águeda está marcado para dia 18, às 11 horas.Os dois encontros servem para o técnico testar alguns processos e dar tempo de jogo a alguns elementos do plantel."Quero dar um equilíbrio de minutos entre jogadores que não têm sido utilizados e outros que têm sido utilizados, para equilibrar os tempos de jogo", frisou hoje o técnico à agência Lusa.O Sporting da Covilhã está há sete jogos sem perder, na melhor série de resultados desta temporada, e encontra-se no 13.º posto da 2.ª Liga, com 17 pontos.

O Sporting da Covilhã vai aproveitar a paragem na 2.ª Liga para fazer dois jogos particulares, em casa, com o Benfica e Castelo Branco e com o Águeda, ambos do Campeonato de Portugal Prio.De acordo com o treinador José Augusto, em declarações à agência Lusa, os dois jogos realizam-se no Estádio Santos Pinto, campo onde os serranos voltaram a jogar na última jornada, depois de um período de obras que obrigou a equipa a utilizar o Complexo Desportivo da Covilhã.

Autor: Lusa