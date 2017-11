A Federação Portuguesa de Futebol decidiu colocar-se ao lado de quem tanto sofreu com os incêndios e vai oferecer toda a receita dos bilhetes, além de ter anunciado uma outra medida.



"Numa conversa com o selecionador nacional, decidimos que não podíamos ficar indiferentes. Toda a receita da venda dos bilhetes servirá para que a FPF meta mãos à obra para que muitas famílias tenham natais menos difíceis. Vamos lançar uma linha telefónica para que quem não está no estádio possa contribuir. Temos milhares de portugueses nos Estados Unidos que não vão querer ficar indiferentes", sublinhou Tiago Craveiro, CEO da FPF.

