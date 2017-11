Continuar a ler

Hendrickx abandonou o clube após ter participado no treino matinal desta quarta-feira, tendo participado em duas partidas da 2.ª Liga, num total de 161 minutos, e noutra da Taça de Portugal.



"A SAD do Leixões agradece todo o empenho e profissionalismo de Jonathan Hendrickx enquanto serviu o emblema do Mar e deseja-lhe toda a sorte na carreira futura", lê-se na publicação em que também é referida uma mensagem de agradecimento e de boa sorte do jogador.



Cumpridas 13 jornadas, o Leixões ocupa o quarto lugar, com 24 pontos, defrontando na próxima jornada o Benfica B. Hendrickx abandonou o clube após ter participado no treino matinal desta quarta-feira, tendo participado em duas partidas da 2.ª Liga, num total de 161 minutos, e noutra da Taça de Portugal."A SAD do Leixões agradece todo o empenho e profissionalismo de Jonathan Hendrickx enquanto serviu o emblema do Mar e deseja-lhe toda a sorte na carreira futura", lê-se na publicação em que também é referida uma mensagem de agradecimento e de boa sorte do jogador.Cumpridas 13 jornadas, o Leixões ocupa o quarto lugar, com 24 pontos, defrontando na próxima jornada o Benfica B.

O lateral direito belga Jonathan Hendrickx chegou a acordo com a SAD do Leixões para rescindir o contrato que o mantinha no plantel do clube da 2.ª Liga.Numa publicação no Facebook, a SAD informa que o jogador que chegou na pré-época oriundo do FH Hafnarfjordur, da Islândia, fica livre "com efeitos imediatos".

Autor: Lusa