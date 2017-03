Continuar a ler

Depois, o técnico dos unionistas não muda o discurso e não altera a meta traçada em termos de classificativos. "Como treinador não posso só sonhar. Tenho de ser muito realista e os meus jogadores sabem qual é o meu pensamento e para qual estamos a trabalhar. Queremos somar pontos em todos os jogos de forma a subir na classificação, conforme temos vindo a fazer. Queremos continuar a ganhar mas sem traçar objetivos pois ainda faltam muitos jogos", revelou.



Quanto aos homens da Cova da Piedade, o líder dos azuis e amarelos foi claro: "Vamos defrontar uma equipa que fez uma primeira parte da prova de forma excecional, andando nos primeiros lugares. Agora não está numa boa fase, também trocou de treinador e será sempre um adversário complicado, pois possuiu jogadores muito experientes nesta divisão. Assumimos claramente que é nossa intenção vencer em Almada".

Respira-se confiança no plantel do União, embora sem entrar em euforias, ou até, em pensar na luta pela subida de divisão. Jorge Casquilha não muda o discurso nesse capítulo, não querendo ser um sonhador."Vamos ter uma frequência de jogos como já é apanágio deste campeonato. Mais uma sequência complicada, com uma viagem ao continente, o que cria maior desgaste, mas estamos preparados, pois a equipa está confiante. Vimos de uma sequência de resultados positivos, com 3 vitórias consecutivas, o que até agora nunca tinha acontecido nesta temporada. Estamos com os níveis de confiança muito altos, mas também temos os pés bem assentes na terra, porque ainda não conquistamos nada. Estamos a fazer uma segunda volta muito positiva mas há ainda um longo caminho pela frente. Mas estamos claramente preparados para fazer um bom jogo quarta-feira", começou por afirmar na conferência de imprensa do lançamento da próxima partida frente ao Cova da Piedade.

