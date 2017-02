Continuar a ler

E tem algumas explicações para o que aconteceu: "Há algumas explicações, embora não sirvam como desculpa, mas sim como atenuantes. Tivemos três jogos em oito dias e isso desgasta. São as viagens que também são atenuantes, mas a verdade é que não entrámos bem no jogo, não sendo agressivos e tivemos grandes dificuldades na primeira parte em termos táticos. Só criamos uma oportunidade de golo e fizemos um golo".



Agora, as atenções já estão focadas nos vimaranenses, até porque, na primeira volta, a turma da Madeira venceu em Guimarães. Um novo triunfo dará vantagem em caso de igualdade.



Depois do empate caseiro concedido frente ao Sp. Covilhã, o U. Madeira quer voltar aos triunfos na 2.ª liga e continuar a mandar no seu terreno, na Ribeira Brava, onde na era Jorge Casquilha apenas cedeu uma igualdade. O V. Guimarães B não será um adversário fácil e marcar primeiro pode ser a chave do triunfo."Não estamos aqui para escamotear o que aconteceu. Realmente o jogo com o Sp. Covilhã não foi um bom jogo da nossa parte, em meu ver, foi mesmo o menos conseguido. Trabalhámos bem esta semana para inverter esta situação, já no domingo com o V. Guimarães B, voltando às exibições e resultados que temos tido em nossa casa", relembrou o técnico unionista.

Autor: João Manuel Fernandes