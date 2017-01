O U. Madeira anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com Jorge Casquilha para treinar a equipa principal dos insulares. O vínculo terá a duração de uma temporada e meia e o técnico vai assistir ao encontro deste domingo frente ao Leixões no Centro Desportivo da Madeira.Jorge Casquilha já orientou o Moreirense, Leixões, U. Leiria e Ac. Viseu, contando na sua carreira a subida da 3.ª para a 2.ª divisão do Merelinense, em 2008/09, e duas subidas de divisão do Moreirense, uma da 2.ª divisão B para a 2.ª liga, em 2009/10, e na temporada seguinte à 1.ª liga.O treinador será apresentado oficialmente na segunda-feira, dia 9 de janeiro, pelas 12H45, no complexo desportivo do U. Madeira, e sucede a Filó, que deixou os insulares no final de dezembro

Autor: João Manuel Fernandes