"Como treinador ambicioso que sou, vim ao encontro da ambição do clube e do presidente", sublinhou.O técnico de 47 anos, natural de Torres Novas, vem substituir Filipe Rocha, mais conhecido por Filó, cujo lugar de forma interina, havia sido ocupado por José Viterbo, tendo assinado com o clube madeirense, um contrato válido por uma época e meia.Jorge Casquilha assistiu à vitória no domingo frente ao Leixões (2-0) , dizendo que a "equipa conseguiu o mais importante que era vencer, tendo em algumas fases mostrado qualidade".Desta forma, o objetivo de Jorge Casquilha "é potenciar a qualidade que existe, para a equipa poder render mais", sublinhando que "o mais importante é agora tirar a equipa dos últimos lugares".Jorge Casquilha prometeu apenas "rigor, disciplina, trabalho e uma grande ambição em ganhar", pois pretende "ter sucesso, pois é de sucessos que se fazem as carreiras dos treinadores". Reconheceu que "desportivamente foi uma decisão fácil de tomar, mas familiarmente não foi fácil", pois é a primeira vez que fica longe da família".Por seu turno, o presidente do União da Madeira, Filipe Silva, afirmou na apresentação do novo treinador que agora "se inicia um novo ciclo com o Jorge Casquilha", apontando como grande objetivo imediato "tentar conquistar a melhor classificação possível, procurando ser a melhor, ou das melhores equipas, na segunda volta do campeonato, com a consciência que será muito difícil alcançar os lugares cimeiros".Filipe Silva aproveitou o ensejo para agradecer o trabalho desenvolvido por José Viterbo neste período de transição, bem como ao anterior técnico, Filipe Rocha referindo "que nunca esteve em causa a sua qualidade como treinador, mas sim os resultados".Ressalve-se que José Viterbo passará a coordenar todo o futebol do União da Madeira, abrangendo a formação e o futebol profissional. Aliás, Filipe Silva anunciou que em breve será anunciada uma parceria com uma academia africana, juntando-se à já existente colaboração com uma academia sul-coreana.A equipa técnica liderada por Jorge Casquilha será composta pelo adjunto Manuel Ribeiro, pelo preparador físico Maykel Moreira e por Bruno Freitas, como treinador de guarda-redes, que transita da equipa técnica anterior.O União da Madeira ocupa o 14.º lugar, com 25 pontos, defrontando no próximo sábado, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, o Freamunde, 20.º classificado, com 19 pontos.Jorge Casquilha começou a sua carreira de técnico orientando o Santa Maria FC, de Barcelos. Seguiram-se o Atlético de Valdevez, o Merelinense, o Moreirense, Leixões, União de Leiria e Académico de Viseu.Como pontos altos da sua carreira, constam as subidas, com o Moreirense, da II Divisão B para a II Liga, em 2009/2010 e na temporada seguinte, da II Liga para a I Liga e uma subida pelo Merelinense, da III para a II Divisão, na temporada de 2008/2009.