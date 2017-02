Continuar a ler

O facto de fazer 3 jogos num curto período de tempo, leva a que admita pequenas mudanças: "Devemos fazer alguma gestão pois há alguns jogadores com sobrecarga e vamos fazer 3 jogos numa semana, com terrenos pesados e isso vai levar-nos a fazer duas ou três modificações de um jogo para o outro. Nada de transcendente e vamos avaliar, para depois tomar uma opção de forma a termos as melhores soluções".O próximo jogo é no Algarve e perante o último classificado. Mas tal situação não é sinónimo de facilidades."Será um adversário muito difícil. O lugar na classificação não me diz nada, pois ainda agora foram ganhar ao Fafe que estava a fazer uma segunda volta de grande qualidade. Sabemos que vamos encontrar um opositor moralizado com o último resultado e pela mudança de treinador. Será o primeiro jogo em casa nesse capítulo e teremos de estar preparados para as dificuldades que vamos encontrar. Já alertei os jogadores e sabem que não será um jogo fácil. Teremos de trabalhar e lutar muito, ser unidos, pois só assim poderemos obter um bom resultado em Olhão. Se formos displicentes e pensar que estão em último e vai ser fácil, certamente iremos regressar à Madeira com mais uma derrota", afirmou em jeito de alerta para o seu grupo de trabalho.Por último, Jorge Casquilha abordou as derrotas que a equipa sofre fora de portas. "São circunstâncias do jogo. Fizemos 2 jogos fora. Em Braga sofremos 3 golos e não há nada a dizer pois a equipa esteve mal. Em Penafiel, houve um penálti que em meu ver não existiu e sofremos um golo. Depois, cometemos um erro gravíssimo e foi o segundo golo deles. Aqui é tentar não cometer este tipo de erros que nos custam golos. Depois de estarmos a perder temos de arriscar e expor-nos mais. Prefiro perder por dois ou três e ter feito tudo para vencer, do que perder por um golo e estar à espera de chegar ao milagre do empate. Essa não é a minha filosofia de jogo", finalizou Casquilha.