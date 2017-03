Continuar a ler

"Foi uma estratégia que adotámos e que consideramos ser o melhor para a equipa, face a este ciclo de 3 jogos em 8 dias. Já tivemos no passado esta jornada 'tripla' e achámos que a equipa denotou algum cansaço. Agora, para evitar isso, fizemos uma gestão dentro da nossa estratégia de forma a não quebrar as rotinas da equipa. Penso que isso foi conseguido, pois fizemos um bom jogo, especialmente uma segunda parte de grande qualidade, talvez tenha sido o jogo onde criámos as melhores oportunidades de golo e também em maior quantidade, infelizmente não conseguimos aproveitá-las e saímos penalizados por isso. No cômputo geral fiquei muito satisfeito com a produção da equipa", afirmou.Em relação ao próximo embate: "Quem treina o União tem de pensar sempre em ganhar. Então nos jogos em casa é crucial vencer. Temos produzido muito perante os nossos adeptos e efetuando uma boa sequência. Para o jogo com o Famalicão vamos ter o mesmo pensamento, sabendo que teremos um jogo muito difícil, perante uma equipa que não está no lugar que se calhar a qualidade do plantel merecia. Neste momento está a lutar para sair dos últimos lugares e vamos encontrar um opositor muito difícil. Cabe-nos assumir o jogo como temos feito aqui na Madeira e com o apoio dos nossos adeptos vamos procurar vencer, com maior ou menor dificuldade".O líder dos unionistas mostrou estar bem consciente do valor do Famalicão, equipa que no começo da temporada sonha com outros voos."É uma equipa muito experiente, constituída por jogadores muito batidos nesta divisão, vamos ver o que apresentam. A época não está a ser como esperavam, estando numa situação um pouco delicada e que aumenta ainda mais o nosso grau de dificuldade no jogo. Mas a minha preocupação passa mais pelo que a minha equipa pode render e não o que o adversário pode fazer. Se rendermos o normal estaremos mais próximos de vencer o jogo", sinalizou.Quanto a possíveis mudanças no seu onze, o treinador foi direto: "Iremos fazer algumas alterações, em relação ao último jogo, nada de mais, pois temos um grupo equilibrado permitindo manter o nível da equipa e isso dá-me garantias, pois se achar que devo alterar algumas peças, vou fazê-lo sem a menor dúvida".