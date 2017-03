Continuar a ler

Depois, falou da sua chegada ao clube e das metas traçadas: "Quando chegámos, se não me engano, estávamos a 23 pontos do segundo classificado, que é um lugar de subida. Não era bom da minha parte meter a fasquia tão alta nessa altura para este grupo de trabalho. Criámos um objetivo mais coerente e possível entrando em sintonia com o grupo trabalho: tínhamos de fazer uma boa segunda volta, até porque, os jogadores estavam numa posição mais frágil, embora sabendo que tinham potencial para fazer melhor. Felizmente a mensagem passou e isso significa somar pontos e ser melhor em termos de classificação."



«Grande trabalho psicológico»



Para este técnico, o segredo foi só um. E explicou: "O grande trabalho quando se chega a meio de uma época, é o trabalho psicológico, isto é, a parte mental. Se chegamos a meio é porque há algo que não está a correr bem. A primeira coisa é limpar a cabeça dos jogadores e transmitir confiança, fazendo-lhes sentir que acreditamos neles. Foi isso que aconteceu e eles acreditaram na nossa liderança. Agora, a equipa está mais solta e mais confiante, sendo sinónimo de bons resultados."



Quanto ao próximo adversário, o conjunto B portista, o líder unionista não espera facilidades: "Mais um jogo difícil pois nesta divisão não há jogos fáceis. É uma equipa jovem de grande qualidade e certamente se nós lhes dermos espaço para jogar, irão criar-nos muitos problemas. Se formos uma equipa coesa, solidária e trabalhadora, estando bem nas transições, como temos vindo a ser em casa e nos jogos fora, também iremos criar muitos problemas ao Porto."

O União de Jorge Casquilha mudou radicalmente em termos classificativos. E a prova está no último resultado conseguido, com a vitória obtida fora de portas. Tal feito já não acontecia há uma volta. Agora, a equipa está mais liberta e quer continuar a subir na tabela classificativa."Sentiu-se durante a semana de trabalho que equipa está feliz e alegre, pois os resultados é que trazem confiança. Felizmente conseguimos quebrar esse tabu de não vencer fora há mais de uma volta, já que a última vez foi em Guimarães. Neste momento, quero destacar que levamos uma sequência de 5 jogos sem perder, numa segunda volta de grande qualidade, sendo a terceira equipa com mais pontos feitos até estes 9 jogos. A nossa intenção é continuar a somar pontos para subir na tabela classificativa", começou por afirmar.

Autor: João Manuel Fernandes