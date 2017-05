Jorge Casquilha pode este domingo alcançar a segunda melhor classificação do União, na 2.ª liga, obtendo o 3.º lugar, só superado pela subida de divisão. Mas a tarefa não será fácil pois pela frente estará um Leixões "obrigado" a vencer, para poder disputar o "play-off". Quanto ao terminar a época a vencer, o técnico unionista foi claro: "Seria a cereja no topo do bolo! Mais uma vitória e terminar no terceiro lugar seria ótimo. É com essa intenção que vamos abordar o jogo com o Leixões e vamos tentar alcançar a melhor classificação de sempre na 2ª Liga, excetuando o ano em que subiu. Será o nosso foco para o último jogo, sabem que vai ser difícil mas vamos com a intenção clara de o ganhar".

Questionado se quando abraçou o desafio unionista, acreditava numa recuperação fantástica, o treinador foi claro: "Acreditamos sempre no nosso trabalho e que é possível fazer melhor, pois em caso contrário não teríamos vindo. Sabíamos que seria um trabalho árduo, pois a equipa não estava bem. As coisas correram a um nível fantástico, pois os jogadores deram tudo em prol do clube, da equipa técnica e acreditaram sempre que era possível fazer mais e melhor. Devo reconhecer que nada nos faltou, a direção foi inexcedível no apoio que nos deu".

Continuar a ler

Quanto ao futuro, acredita que "depois de acabarmos a época motivados, penso que para o ano a equipa estará mais forte para uma época muito competitiva e a lutar pelos primeiros lugares". E sobre o valor do grupo que lhe permite fazer várias alterações de uma semana para a outra: "É a prova que o grupo era muito equilibrado com várias soluções e conseguimos potenciar essa situação, alterando 4 ou 5 jogadores e a equipa continua a fazer bons jogos e a ganhar. Estamos no bom caminho, ficando um bom potencial para a próxima época". Por último falou sobre a derradeira semana de trabalho. "Foi uma semana normal. Sabemos que para o adversário será um jogo de grande importância pois ditar a sua descida ou não. Nós queremos é somar mais 3 pontos se ser sérios", finalizou.

Autor: João Manuel Fernandes