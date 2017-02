Continuar a ler

«Covilhã também partiu com outros objetivos»

Capitão Jaime é baixa importante

Agora, atuando no seu reduto, os madeirenses querem continuar a subir na tabela classificativa: "Em casa vamos fazer tudo para continuar a vencer. Felizmente estamos numa sequência muito boa com 5 vitórias consecutivas e domingo vamos procurar a sexta. Se tal acontecer, o conforto em termos de classificação será muito maior, já que abrimos um fosso para parte debaixo da mesma".Quanto ao próximo adversário, Casquilha sabe que não terá tarefa fácil. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, pois o Covilhã é uma equipa recheada de bons jogadores, também partiu para o campeonato com objetivos muito altos e que não estão a atingir pois estão na mesma luta que nós para fugir aos últimos lugares. Vão criar-nos imensos problemas, pois tem uma equipa muito forte em termos físicos, praticando um futebol direto e muito combativo. Vamos tentar contornar esses obstáculos e chegar à vitória", disse.Importante para somar mais 3 preciosos pontos, será o apoio dos adeptos, segundo o responsável máximo dos azuis e amarelos: "A equipa está bem e acredito que os adeptos podem melhorar em termos número como vem acontecendo. O fato de a partida ser ao domingo também será importante, pois ao sábado há muita gente a trabalhar. Acredito que com bom tempo, vamos ter muito apoio e é isso que peço aos nossos sócios e simpatizantes, apoiem os jogadores, pois é nesta horas difíceis que mais precisamos deles. Não são muitos mas têm-se feito notar e isso é importante para nós, sentindo o apoio que vem das bancadas".Para este confronto com os serranos, Jorge Casquilha terá que alterar o centro da defesa. O central Jaime vai cumprir um jogo de castigo pois viu o 9º cartão amarelo. Assim, Tiago Ferreira deve ser o eleito para fazer dupla com Kusunga. De fora por lesão, continuam o médio Breitner e o lateral direito Carlos Manuel. A equipa treina amanhã, no seu complexo desportivo, na Camacha, às 10h30, sendo o apronto realizado à porta fechada.