A comitiva lusa regressou ao trabalho em Paços de Ferreira, onde vai permanecer até terça-feira, altura em que defronta a Suíça, em mais um importante jogo na qualificação para o Europeu de sub-21, um dia depois do empate 1-1 diante da Roménia, seleção que lidera destacada o Grupo 8."A chama da esperança tem de estar sempre acesa", insistiu o central que alinha no FC Porto B, argumentando que, embora todos se conheçam, trata-se de "uma nova geração" e "todos estão ainda assimilar as ideias do treinador".Para o jogo de terça-feira com a Suíça, Jorge Fernandes disse que a receita é "continuar o trabalho e voltar a mostrar a qualidade" do combinado luso, confiando num "grande apoio das pessoas de Paços" para ajudar a "dar uma imagem diferente da que tem sido mostrada".Portugal tem quatro pontos em três jogos, contra os 11 da líder Roménia, que tem mais dois jogos disputados, mas Jorge Fernandes recusou falar em "pressão", adiantando que isso faz parte do "dia-a-dia" da equipa e dos jogadores."Temos ambições e queremos ir longe. No jogo de ontem (sexta-feira) a equipa teve bons momentos, de qualidade, e agora teremos de demonstrar essa qualidade por mais tempo", concluiu.Portugal integra o Grupo 8 e tem como adversários as congéneres do País de Gales, Suíça, Roménia, Bósnia Herzegovina e Liechtenstein.A Roménia lidera o grupo com 11 pontos em cinco jogos disputados, seguindo-se Bósnia (nove pontos em cinco jogos), Suíça (7/5), País de Gales (6/4), Portugal (4/3) e Liechtenstein (0/4).