O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou ainda a descida de divisão dos árbitros Jorge Ferreira e Tiago Antunes. Aquele órgão deu razão ao Conselho de Arbitragem (CA), que refez a classificação sem as notas atribuídas por Paulo Costa nas partidas orientadas por aqueles dois juízes.Inicialmente, o CJ deu provimento a um primeiro recurso de Jorge Ferreira e Tiago Antunes, quando ambos alegaram incompatibilidade por parte do vice-presidente da Secção Não-Profissional do CA, por ser irmão do também árbitro Rui Costa, que 'concorria' com os outros dois juízes. Dessa forma, o CA fez novas classificações sem as notas dadas por Paulo Costa mas Ferreira e Antunes vincaram que o CJ tinha pedido para anular o ato e não para refazê-lo. Ora, o CJ entendeu agora que o CA tomou a decisão correta.