Continuar a ler

"Obviamente [que tem a ver com o jogo]. Nem me passa pela cabeça outra coisa. É triste. É lamentável que as que as pessoas sejam cobardes, seja de que clube for. Não estou a colocar em causa seja que clube for. Está lá escrito. Neste momento sinto-me triste. Uma pessoa não pode continuar a vida, o trabalho. Infelizmente é isto que se passa", acrescentou, encerrando:



"Estou sempre tranquilo, por que felizmente tenho sempre a minha consciência tranquila. Agora, temo um bocadinho é pela minha família, pelo meu pai, pelo meu filho, por toda a gente."



Recorde-se que em fevereiro do ano passado Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e alguns amigos haviam estado naquele restaurante "Obviamente [que tem a ver com o jogo]. Nem me passa pela cabeça outra coisa. É triste. É lamentável que as que as pessoas sejam cobardes, seja de que clube for. Não estou a colocar em causa seja que clube for. Está lá escrito. Neste momento sinto-me triste. Uma pessoa não pode continuar a vida, o trabalho. Infelizmente é isto que se passa", acrescentou, encerrando:"Estou sempre tranquilo, por que felizmente tenho sempre a minha consciência tranquila. Agora, temo um bocadinho é pela minha família, pelo meu pai, pelo meu filho, por toda a gente."Recorde-se que em fevereiro do ano passado Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e alguns amigos haviam estado naquele restaurante tendo a GNR sido chamada ao local

Restaurante do pai do árbitro do Estoril-Benfica vandalizado

O árbitro Jorge Ferreira já reagiu ao vandalismo no restaurante do seu pai , em Fafe, na madrugada desta quinta-feira, mostrando-se preocupado com o bem estar dos familiares mais próximos. Na parede do estabelecimento Taberna da Esquiça, de Armindo Ferreira, foi escrito 'SD' e 'Aqui venera-se Calabote 86'."São situações a que temos de estar sujeitos. Infelizmente, o futebol atingiu determinadas situações que não se coadunam com a realidade", disse Jorge Ferreira, que arbitrou na terça-feira o Estoril-Benfica , da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e havia estado naquele espaço a comemorar o aniversário do pai, em declarações à Fafe TV.