Jorge Inocêncio, médio de 23 anos, anunciou através da sua página oficial de facebook, que decidiu abraçar um novo projecto na sua carreira, depois de 15 longos anos a defender as cores do Trofense.Inocêncio foi formado nas escolas do clube da Trofa, tendo sido chamado à equipa principal na época 2012/13. No tempo em que Inocêncio representou o Trofense a nível sénior, realizou 55 jogos e apontou dois golos. O médio vai agora representar o Maia Lidador.

Autor: João Baptista Seixas