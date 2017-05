Continuar a ler

O técnico arouquense desvalorizou o impacto da expulsão de Hugo Basto, mas admite que esse momento tornou tudo mais complicado. "Não foi decisivo, mas contribuiu para termos mais dificuldades. Já estava difícil com 11 jogadores e com menos um tornou-se mais dificil. Se tivéssemos 11 elementos teríamos mais chances de lutar pelo resultado e pelo ponto", admitiu.



Noutros campos, Tondela e Moreirense venceram, com resultados que Leitão diz que "não acontecem muito frequentemente". "Só dependiamos de nós proprios e não o conseguimos fazer. O demérito é todo nosso", frisou.



Em jeito de balanço, o técnico pediu uma reflexão para encontrar aquilo que correu mal. "Vamos ter de pensar o que aconteceu ao longo da época. São coisas que têm de ser muito bem pensadas. Vamos tentar tirar ilações para que de futuro não volte a acontecer", explicou, partilhando depois da conversa que teve com os seus pupilos.



O Arouca entrava em campo diante do Estoril a depender só de si, até começou praticamente a vencer, mas uma derrota por 4-2 , aliada à vitória do Tondela sobre o Sp. Braga, atirou a equipa de Aveiro para a Segunda Liga. Um desfecho que Jorge Leitão naturalmente não queria."Correu mal, porque não conseguimos o ponto. Neste jogo tornámos a não estar muito bem, nem muito consistentes. Com menos um jogador tornou-se ainda mais dificil. Não vou dizer se foi bem ou mal expulso, mas dificultou a vida. Com 32 pontos normalmente chega para ficar e esta é uma lição que temos de aprender. Não podemos baixar os braços enquanto não está garantido", começou por dizer.

Autor: Lusa