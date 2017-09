Jorge Prazeres, técnico de 49 anos, é o escolhido pela direção do Pêro Pinheiro para ocupar o cargo recentemente deixado por Marco Guerreiro, que por decisão própria decidiu sair do emblema do emblema da zona de Sintra.Jorge Prazeres tem estreia marcada para o próximo sábado na recepção ao Guadalupe, em partida a contar para a 5ª jornada da série D do Campeonato de Portugal. Prazeres passou anteriormente por clubes como V. Setúbal, Real e Pinhalnovense.

Autor: Rui Jorge Cabaço