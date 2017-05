O lateral-esquerdo Jorge Ribeiro, de 35 anos, acertou a renovação com o Farense por uma época.Na última campanha o internacional português foi o melhor marcador da equipa algarvia, com dez golos.O Farense, que falhou a subida à 2.ª Liga, já tinha acordado a renovação com André Vieira, Tavinho, Neca, Livramento, Nuno Silva, Fabinho e Cássio.

Autor: Armando Alves