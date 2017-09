Jorge Simão deixou elogios ao Boavista depois do empate a 1 golo com o V. Setúbal. "Gostei da nossa segunda parte, o Vitória conseguiu criar perigo na primeira parte e poderia ter chegado ao intervalo em vantagem no marcador. Houve mérito do Vagner nas defesas que fez.Na segunda, só deu Boavista e chegámos ao empate. Saio satisfeito com o comportamento da equipa", disse o técnico.Jorge Simão destacou o espírito de entrega da equipa. Quero que a luta seja a nossa imagem de marca, aliás é algo que já existe no clube.Os nossos adeptos são motivo de orgulho. A 300 quilómetros de casa, empurraram-nos. Diz bem da grandeza do clube", referiu.

Autor: Lusa