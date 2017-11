"Acho inacreditável o lance, assim como tudo o que se desenrolou a seguir, porque, na verdade, mesmo com 2-1, poderíamos e deveríamos ter segurado a vantagem e ter controlado melhor o jogo. Não o conseguimos fazer e aquilo que fica tem de servir de lição para nós e temos de crescer com estas situações, para, em situações semelhantes, não voltarmos a passar pelo que passámos aqui hoje [sábado]", destacou.



Sobre o jogo, Jorge Simão lamentou a derrota e considerou que os jogadores estiveram em bom plano. "Foi muito doloroso, ainda custa a acreditar, na verdade, no que aconteceu. Acho que fizemos um belíssimo jogo, chegámos justamente à vantagem de dois golos, com futebol envolvente, criativo, um bom futebol, uma equipa controladora, dominadora e a criar muitas situações de finalização. Um bom jogo, a jogar bem. Em relação ao desempenho dos jogadores, só posso elogiar, agora faltou termos, na reta final, controlo maior sobre o resultado, deixava de interessar o jogo em si, teríamos de controlar melhor o resultado para que chegássemos ao fim com uma vitória", concluiu.

Jorge Simão deixou críticas à arbitragem do jogo que acabou com uma derrota do Boavista frente ao Tondela, por 3-2 . Em causa está o penálti que que deu o 2-1, apontado por Murillo Freitas, considerando "inacreditável" ter assinalado aquele lance. "Já estive a ver as imagens e acho inacreditável como se marca um penálti naquele lance, ainda por cima penalizando o jogador que, supostamente, cometeu a falta do cartão amarelo. Acho inacreditável como é que o árbitro tomou uma decisão daquelas, tomou-a, mas ainda por cima hoje em dia pode ser suportado pelas imagens do vídeoárbitro, mas manteve a decisão", sublinhou, antes de reforçar as críticas.

Autor: Lusa