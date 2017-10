O histórico de Jorge Simão no principal escalão do nosso futebol não é muito extenso, mas o treinador pode-se gabar de um feito capaz de fazer disparar todos os alarmes no FC Porto.

Resumidamente, Jorge Simão nunca perdeu frente aos dragões na condição de treinador visitado e já conheceu o sabor da vitória por duas vezes, sendo que a mais mediática resultou na eliminação precoce dos dragões na Taça de Portugal.

Continuar a ler

Curiosidade estatística que ganha mais força quando se verifica que a tendência está longe de ser uma mera coincidência. Isto porque, apesar da curta carreira de Jorge Simão, o agora treinador do Boavista já conseguiu travar o FC Porto no Restelo, na Mata Real, em Trás-os-Montes e na Pedreira. Precisamente nos recintos dos quatro clubes que orientou na 1ª Liga. Plano de superioridade para confirmar agora no Estádio do Bessa, palco onde, recorde-se, os axadrezados não fazem golos aos dragões há cinco partidas, sendo que a última vitória data de 2006/07.

Autor: Pedro Malacó