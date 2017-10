O resumo do Boavista-FC Porto (0-3)

Jorge Simão, treinador do Boavista, abordou a derrota deste sábado diante do FC Porto, dizendo que as panteras tiveram oportunidades para causar problemas aos dragões."Faltou marcar mais golos do que o adversário. Acho que ao intervalo as probabilidades de sucesso no jogo aumentaram, muito por aquilo que fizemos na primeira parte. Houve duas oportunidades para nós e uma para o FC Porto. Na segunda parte, entrámos a perder, conseguimos ter o discernimento e a tranquilidade para tentar virar o resultado. Tivemos oportunidades para o fazer nos lances do Mateus e do Idris", frisou à Sport TV.O técnico axadrezado explicou ainda que, a partir do minuto 80, o jogo foi outro: "Ao minuto 80' há o segundo golo e aí a tendência do jogo é outra. Diria que há um jogo até aos 80 minutos e a partir daí outro jogo. Até aos 80 minutos, fomos melhores do que o FC Porto e a partir daí foi difícil, porque arriscámos forte e não deu. É importante que se diga que arriscámos. Outras vezes deu, outras vezes vai dar, hoje não deu. O jogo tomou outra tendência, estávamos expostos a isso e o FC Porto depois faz mais um golo… É um resultado extremamente pesado para aquilo que foram as incidências do jogo".

Autores: André Gonçalves e Tiago Ribeiro