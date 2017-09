Continuar a ler

Jorge Simão trabalha há dez dias no Bessa e espera ver amanhã mais um pouco das suas ideias no terreno de jogo. "Acima de tudo o que espero já amanhã é ter uma equipa confortável em todas fases jogo, ofensivamente e defensivamente, em vantagem, desvantagem ou igualdade. Tenho 10 dias de Boavista e seria uma leviandade achar que em 10 dias iríamos conseguir ter uma ideia de jogo perfeitamente fluida quanto àquilo que eu pretendo", destacou.O técnico do Boavista elogiou a qualidade do V. Setúbal e, particularmente, do seu homólogo, José Couceiro. "Tenho grande respeito e admiração por ele. Não só como treinador, mas por tudo o que tem feito pelo futebol português. Passou por vários cargos e tem visão lúcida do futebol negócio e do jogo em si", apontou Jorge Simão.O Boavista parte para o Bonfim sem o lesionado Henrique. Tahar recuperou, mas ainda não será chamado pelo treinador.