Continuar a ler

A nota de maior preocupação, durante o jogo, passou pela saída de Iván Bulos ao intervalo. O técnico dos axadrezados explicou que o avançado "saiu porque estava com tonturas ao intervalo e foi ao hospital fazer exames."



Com duas vitórias e um empate desde que chegou ao comando do Boavista, Jorge Simão realçou a diferença da equipa desde que assumiu o cargo. "Olhando para o número de pontos, somámos mais pontos nestes três jogos do que nos anteriores", concluiu. A nota de maior preocupação, durante o jogo, passou pela saída de Iván Bulos ao intervalo. O técnico dos axadrezados explicou que o avançado "saiu porque estava com tonturas ao intervalo e foi ao hospital fazer exames."Com duas vitórias e um empate desde que chegou ao comando do Boavista, Jorge Simão realçou a diferença da equipa desde que assumiu o cargo. "Olhando para o número de pontos, somámos mais pontos nestes três jogos do que nos anteriores", concluiu.

Após a vitória caseira do Boavista frente ao Feirense (1-0) , Jorge Simão mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa mas salientou que o resultado pecou por escasso."Foi uma vitória justa com uma exibição consistente mas o resultado foi magro para aquilo que foi a nossa produção. Tivemos um período de menor fulgor após o golo. Na segunda parte, a bola andou a rondar a nossa grande área, mas sem perigo. Depois do golo, conseguimos várias oportunidades para tranquilizar o nosso jogo com o 2-0", analisou.