Nem uma semana depois do desaire surpresa na Taça de Portugal, aos pés do Vilaverdense, o Boavista voltou aos triunfos, fazendo-o em grande estilo, ao derrotarem o Estoril por 3-0 . Um resultado claro e justo na ótica do técnico Jorge Simão."Não foi mais fácil do que esperava. Não estava a pensar ganhar por 3-0. Não foi um jogo fácil. Fizemos uma primeira parte muito boa. A vantagem de dois golos ao intervalo era mais que justa. Na segunda parte o Estoril, com alguma tranquilidade, poderia ter feito um golo. Acaba por ser uma vitória inteiramente justa. Três golos sem resposta refletem isso mesmo", começou por admitir."Apesar de termos sido eliminados por uma equipa do Campeonato de Portugal [Vilaverdense, por 1-0], foi um jogo bom, naquilo que considero os princípios de jogo. Sofremos um golo e não conseguimos marcar. Às vezes quando se perde há a tendência de colocar tudo em causa. Mas não vejo isso assim. Fizemos um bom jogo", finalizou.

Autor: Lusa