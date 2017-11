Depois de duas derrotas, o Boavista voltou às vitórias e Jorge Simão gostou do que viu. "Para além de importante foi, acima de tudo, uma vitória muito saborosa. Foi perfeitamente justificada com o que aconteceu ao longo dos 90 minutos. Podíamos ter feito mais golos e acabado mais confortáveis", referiu o técnico, que explicou a opção por Leonardo Ruiz em detrimento de Rui Pedro "com base naquilo que são as características dos jogadores e a dedicação e o trabalho diário".