Jorginho está mesmo de saída do Arouca e o destino é o Saint-Étienne, equipa francesa da Ligue 1 e que em breve vai defrontar o Manchester United nos 16 avos-de-final da Liga Europa. Segundo relata a imprensa francesa, o extremo de 21 anos chegou ontem àquela cidade, na companhia de um responsável do Arouca. Hoje irá realizar exames médicos, tendo à sua espera um contrato de quatro anos e meio.

O jogador, que passou pela formação do Man. City, tinha contrato com o Arouca até 2019, e em França é garantido que o valor do negócio é de cerca de um milhão de euros. De Arouca não chega, pelo menos para já, qualquer confirmação sobre esta transferência.

Entretanto, o plantel volta hoje aos treinos, numa sessão que deverá contar com os mais recentes reforços, o guardião Bolat e o lateral Jeffre Vargas. O primeiro é cedido pelo FC Porto e o segundo pelo Caracas, da Venezuela.

Autor: André Gonçalves