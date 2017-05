Continuar a ler

"Queremos encerrar este ciclo. Preparámos o jogo com a intenção de jogar bem, ser muito mais eficazes e ganharmos. Só fizemos um golo nos últimos [seis] jogos. É muito pouco. A última imagem é a que fica e vamos querer inverter essa situação", referiu.O técnico do conjunto setubalense manifestou ainda preocupação em dar uma alegria aos vitorianos na despedida da prova."Atingimos a permanência muito cedo. A última fase da época não é ilustrativa do muito de bom que a equipa fez. A última imagem é importante para a equipa, mas, nesta altura, é mais ainda para passar essa mensagem positiva aos nossos adeptos", disse.Apesar da série negativa atual, José Couceiro elogia os seus jogadores, lembrando o facto de a equipa não ter nenhuma expulsão nas 33 jornadas disputadas no campeonato."Já disse à equipa que tem muito mais qualidade do que os resultados que fizemos nos últimos jogos. A equipa continua a não ter expulsões e a ter equilíbrio emocional. É algo que queremos manter para reagir à adversidade", salientou.O treinador considera que Nacional e Vitória de Setúbal têm objetivos semelhantes na partida que se joga na Madeira."O adversário tem os mesmos objetivos que nós. Quer acabar a época a passar uma imagem diferente. Há condições para que seja um bom jogo e possamos jogar bem. As equipas têm bons jogadores. Não vai mexer muito com a classificação, mas está em jogo o orgulho de ambas as equipas e isso é o suficiente para o empenho de todos", vincou.À exceção do defesa Gonçalo Duarte (lesionado) e do extremo Arnold (castigado), José Couceiro tem todo o plantel apto para o embate com o Nacional.Nacional, 18.º e último classificado (já despromovido), com 23 pontos, e Vitória de Setúbal, 14.º, com 35, jogam no sábado, a partir das 16 horas, no Estádio da Madeira, no Funchal, num encontro que será dirigido pelo árbitro Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal