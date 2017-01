Continuar a ler

Não comentando diretamente se tem havido erros em demasia esta temporada, o líder da arbitragem nacional prefere um outro caminho. "Melhorámos as condições de treino e a formação, estamos a experimentar o vídeo-árbitro, tudo isso leva a que o trabalho tenha mais qualidade no futuro. Mas isto não se faz de um dia para outro. Entrámos esta época, temos o nosso método de formação, mudámos o sistema de classificação. Nunca escondemos que há erros. Não posso dizer se são demasiados ou não, porque teríamos de comparar com outras épocas ou outros campeonatos, e aí podíamos ter algumas surpresas. Tem havido erros neste campeonato e queríamos que não houvesse nenhum, mas infelizmente não é possível".José Fontelas Gomes aproveita ainda para pedir um outro tipo de ambiente. "Este grupo é jovem e precisa de um ambiente favorável para crescer, porque eles não nascem árbitros, como os jogadores não nascem jogadores. Existem erros e vão continuar a existir, em Portugal e no mundo. Confio plenamente neste grupo, mas é preciso tranquilidade. Temos feito a nossa parte, mas é preciso que os clubes façam a deles, com o ambiente que criam à volta do futebol".Sobre o "monstro" de que fala o FC Porto, o dirigente responde. "Não permito que coloquem a arbitragem nessa situação. Temos uma gestão séria e equilibrada, que não é conotada com ninguém. Se formos avaliar os erros, tem acontecido para todas as equipas, com maior ou menor influência. Temos tido total transparência, mostramos tudo o que fazemos e já promovemos diversas essas ações, porque não temos nada a esconder. Só peço um ambiente favorável para que os árbitros possam crescer. Perdemos alguns árbitros de elite nos últimos anos e promovemos árbitros mais jovens, que precisam de apoio".