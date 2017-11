Continuar a ler

Guarda-redes: João Virgínia (Arsenal) e Fábio Duarte (Benfica)



Defesas: João Simões (Académica), Alex Pinto (Benfica), João Queirós (Colónia), Diogo Leite (FC Porto), Lameira (FC Porto), Luís Silva (Stoke City) e Bruno Paz (Sporting)



Médios: Gedson Fernandes (Benfica), Rui Pires (FC Porto), Bruno Jordão (Lazio), Bruno Paz (Sporting) e André Sousa (V. Setúbal)



Avançados: Tiago Dias (Milan), João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), André Vidigal (Fortuna Sittard), Pedro Neto (Lazio) e Pedro Marques (Sporting)

Autor: Pedro Gonçalo Pinto

José Guilherme convocou 20 jogadores para o encontro de preparação da Seleção Nacional sub-20 com a Polónia, agendado para quinta-feira em Wroclaw. Entre os 20 eleitos, nos quais o Benfica é o clube mais representado com cinco atletas, apenas Pedro Neto não tem qualquer internacionalização no escalão.